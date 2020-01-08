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شؤون فلسطينية

أول رد فلسطيني على إعلان بينيت وتصريحات فرديمان بِشأن الضفة الغربية

أول رد فلسطيني على إعلان بينيت وتصريحات فرديمان بِشأن الضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن إعلان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية لاسرائيل، وتصريحات المستوطن الأمريكي ديفيد فريدمان، حول الاستيطان في الضفة الغربية، وأنه يعتبره قانونياً، يظهر الشراكة الواضحة بين إدارة ترامب ودولة الاحتلال، ويندرج بإطار ما تسعى له لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما تسميها (صفقة القرن).

وأضاف مجدلاني، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون".

وأشار مجدلاني، إلى أن المناطق المصنفة (ج)، لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الاتفاقيات، متابعاً: "لن نلتزم بهذه التصنيفات بكافة الأراضي بالضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية، بما فيها الأراضي التي أقامت إدارة ترامب مستوطنتها عليها بمدينة القدس".

وأضاف مجدلاني: "أمام الهجمة الاستعمارية التي تقودها إدارة ترامب مع دولة الاحتلال، على المجتمع الدولي تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي اعتبرت الاستيطان جريمة، وفي مقدمتها القرار (2334)، داعياً مجلس الأمن الدولي، لإجراءات فعلية وعملية.

وأكد مجدلاني، أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان، يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، كمجرمي حرب.

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