الوزير المالكي ورئيس لجنة السياسة الخارجية الصربي يبحثان المستجدات الفلسطينية

التقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الصربي، جاركو ابرادوفيتش وعدداً من أعضاء اللجنة، وذلك في مقر البرلمان الصربي، خلال زيارته للجمهورية الصربية.



وأطلع المالكي، ابرادوفيتش على آخر المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والعملية السلمية، شارحاً بإسهاب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد ممنهج ومستمر، تحت الاحتلال الإسرائيلي، مثل منع حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى الذل والمعاناة اليومية.





وأشار إلى الاعتقال الإداري غير القانوني بحق السجناء الفلسطينيين، حيث يتم اعتقال المواطنين دون توجيه تهمة لهم ولمدد غير محددة.



وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال تقف بجانب الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من كل أنشطته الإجرامية، سواء بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الاستيطان يتوافق مع القانون الدولي، وقطع المعونات عن (أونروا)، الأمر الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي، وحقوق الإنسان، وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.



وأشار الوزير المالكي، إلى استراتيجية دولة فلسطين، بالتوجه للمحاكم الدولية، كوسيلة لاستعادة حق الشعب الفلسطيني المسلوب، وذلك من خلال العمل مع محكمة الجنايات الدولية، وقرار المدعية العامة، بإمكانية فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة لرفع قضية على الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية، بعد غعلان الرئيس ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.



وفي سياق آخر، أكد المالكي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال عقد لجنة وزارية مشتركة، موجهاً دعوة لأعضاء اللجنة لزيارة فلسطين، وبحث سبل التعاون مع نظرائهم.



بدوره، رحب ابرادوفيتش بالوزير المالكي، مؤكداً على دعم صربيا المستمر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات بين البلدين الصديقين.

رام الله - دنيا الوطن