فلسطين توقع اتفاقية تعاون أمني مع صربيا

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار جولته في صربيا، التي بدأها اليوم، التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الدكتور نيبويشا ستيفانوفيتش.



وناقش الطرفان التعاون الفلسطيني الصربي في مكافحة الإرهاب والحد من الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، ومنع تبييض الأموال، وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر، بهدف توفير الحماية لمواطني البلدين.



وأكد الوزيران على ضرورة التعاون في الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى البلدين في مجال عمل فرق التدخل السريع، حيث شاركت هذه المجموعات، في تقديم العون لعدة دول، تعرضت لكوراث طبيعية.



وفي ختام اللقاء، وقع الطرفان اتفاقية تعاون أمني، تشمل مختلف الجوانب الأمنية التي تهم البلدين، ووجه المالكي، دعوة لوزير الداخلية لزيارة دولة فلسطين، بهدف بحث سبل تنفيذ هذا الاتفاق مع الجهات المختصة.