صور: العاهل الأردني يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران











رام الله - دنيا الوطنقلد الملك الأردني عبد الله الثاني الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، جناح الطيران بعد اجتيازها دورة في الطيران، وإتمامها مقرر الطيران الأكاديمي والعملي.وبذلك تكون الأميرة الشابة، أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسي، كطيار على طائرات الجناح الثابت، وفق ( روسيا اليوم).وحضر مراسم التقليد، الملكة رانيا العبد الله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية، وقائد جناح الطيران.والأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، وابنة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله.