الوزير الصالح يبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

جاء ذلك، خلال اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة أحمد غنيم، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، حيث استعرض الصالح واقع قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، وأبرز الانجازات التي تحققت، والتطورات التي شهدها القطاع على مختلف الأصعدة، بالرغم من التحديات الجمة التي تحول دون تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وفي مقدمتها سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق المدن والبلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية على كامل امتداد الأراضي الفلسطينية.





وأشار الصالح إلى أهمية العمل بين الطرفين على إقامة علاقات توأمة بين البلديات الفلسطينية، ونظيراتها في سنغافورة، من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تدريب الطواقم وبناء القدرات، والانفتاح على ثقافات الشعبين وترسيخ العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.





بدوره، رحب دايبي بالأفكار التي طرحها الوزير، خاصة فيما يتعلق بالعمل على إقامات علاقات توأمة ودراسة مدى امكانية تطبيقها، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الوزارة، والتي أسهمت في تطوير قطاع الحكم المحلي.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مع سفير سنغافورةغير المقيم لدى فلسطين، هوازي دايبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي.