شؤون فلسطينية

الأردن يُدين قرار الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الأردن يُدين قرار الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان السلطات الإسرائيلية، بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أنه لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية، لأنها تشكل خرقاً للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي. 

وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية؛ التي تقوض جهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

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