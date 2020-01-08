شؤون فلسطينية

السفير زملط يُرحب بموقف بريطانيا بخصوص الاستيطان ويطالبها بتطبيق القانون

السفير زملط يُرحب بموقف بريطانيا بخصوص الاستيطان ويطالبها بتطبيق القانون
السفير حسام زملط
رام الله - دنيا الوطن
رحب سفير فلسطين لدى بريطانيا، حسام زملط، ببيان الحكومة البريطانية أمس، الذي صدرعلى لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، اندرو موريسون، والذي طالب دولة الاحتلال بالتوقف الفوري عن النشاط الاستيطاني، الذي اعتبره البيان غير قانوني ويشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، كما دان مخططات بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف السفير زملط، أن هذا الموقف الواضح واللغة القوية، تحتاج لأفعال وخطوات عملية من أجل تطبيق القانون الدولي، في ظل موقف إدارة ترامب وإعلان بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، منوهاً لمسؤولية بريطانيا في منع دخول بضائع المستوطنات غير القانونية إلى أراضيها ومنع الشركات البريطانية من المشاركة في أعمال غير قانونية داخل المستوطنات.

وقال زملط: إن على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين كرد عملي على السياسات الإسرائيلية، الهادفة لإتهاء حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى أمر دائم من خلال النشاط الاستيطاني المستمر، ووعودات حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذكراً بالمسؤولية التاريخية لبريطانيا تجاه فلسطين من جهة، وتجاه النظام والقانون الدولي من جهة أخرى.

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