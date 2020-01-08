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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس جمعية أصحاب شركات الغاز في غزة، سمير حمادة، مساء اليوم الأربعاء، عن نفاد كميات الغاز المنزلي من جميع محطات قطاع غزة.



وأوضح حمادة، وفق (صحيفة فلسطين)، أن محطات الغاز في قطاع غزة، أغلقت أبوابها اليوم، بعد نفاد جميع كميات الغاز المتوفرة بها، بسبب توقف عملية ضخ الغاز المنزلي المصري والإسرائيلي للقطاع منذ بداية الأسبوع الجاري.



وبين حمادة، أنه لا يوجد مخزون من الغاز المنزلي في محطات القطاع، وهناك أزمة كبيرة في الغاز، مشيرًا إلى وجود وعودات لإدخال الغاز الإسرائيلي الجمعة المقبل.