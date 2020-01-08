سامح شكري: تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا بدعم تركي

وزير الخارجية المصري سامح شكري

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن تيارات ظلامية، تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا، مشيراً إلى أن الدعم التركي يتواصل لها.



وأضاف شكري، وفق ما نقلته (روسيا اليوم) أن القاهرة تدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وفق خطة المبعوث الأممي.



من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، يُخالف القانون الدولي.



يتبع..