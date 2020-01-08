الأرصاد: المنخفض القطبي يشتد مساءً ودعوة للمواطنين لأخذ الحيطة والحذر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة الأرصاد الجوية: "إن المنخفض القطبي الذي تتأثر به البلاد، سيشتد ابتداء من ساعات مساء اليوم الأربعاء، وحتى مساء يوم الجمعة المقبل"، إذ يكون المنخفض الجوي عميقاً، يتمركز جنوب جزيرة قبرص، مصحوباً بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي، وتسود أجواء باردة جداً وغائمة وماطرة على معظم مناطق فلسطين، وتكون الأمطار غزيرة على معظم المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".



وأوضح مدير عام دائرة الأرصاد يوسف أبو أسعد، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اعتباراً من ساعات مساء اليوم، يشتد هطول الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد الغزير، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كم/ الساعة، منوهاً إلى أن الدائرة، ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية والمواطنين من خلال النشرات الجوية المفصلة خلال المنخفض الجوي.



وأضاف أبو أسعد، أن فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حوالي 60 ساعة، وفي ساعات مساء الجمعة، يتوقع أن ينحسر المنخفض الجوي، وتميل الأجواء إلى الاستقرار.



وأهاب بالمواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة، وأماكن تشكل السيول، وأماكن تجمع المياه، وأن يتابعوا التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد على شبكة الإنترنت، (www.pmd.ps)، أو الاتصال على دائرة التنبؤات الجوية على رقم 2403104، أو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وكذلك الاستماع إلى الإرشادات والتحذيرات، التي تصدرها الجهات المختصة، خاصة الدفاع المدني، وجهاز الشرطة خلال فترة المنخفض، من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.



لذا تحذر دائرة الأرصاد الجوية، بسبب الأمطار الغزيرة المرافقة لهذا المنخفض الجوي العميق من: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، ومن سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات بسبب تساقط البرد الغزير، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.