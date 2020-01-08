عاجل

  • وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب التحليق في الأجواء العراقية

عربي

أردوغان وبوتين يدعوان لوقف النار في ليبيا اعتباراً من الأحد

أردوغان وبوتين يدعوان لوقف النار في ليبيا اعتباراً من الأحد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد، عقب اجتماع في اسطنبول الأربعاء.

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ونقلته (العربية): "دعا رئيسنا رجب طيب أردوغان ورئيس الدولة الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل 12 كانون الثاني/يناير".

وفي بيان مشترك دعت تركيا وروسيا جميع الأطراف في ليبيا إلى "إعلان وقف دائم لإطلاق النار مدعوما بالإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها من أجل استقرار الوضع على الأرض وعودة حياة الناس اليومية في طرابلس وغيرها من المدن إلى طبيعتها".

في الأثناء قال الجيش الليبي إنه نفذ غارات جوية على ميليشيات الوفاق ومخازن أسلحة جنوب مدينة نالوت.

ويشن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر حملة لاستعادة المدن الليبية، وتمكن، الاثنين، من السيطرة على مدينة سرت الساحلية التي كانت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني تسيطر عليها منذ 2016.

وقال الجيش الوطني الليبي، الاثنين، إنه سيطر على سرت في تقدم خاطف سبقته ضربات جوية. واستغرقت عملية السيطرة على سرت ثلاث ساعات. من جهتها، اعترفت قوات الوفاق الوطني أنها انسحبت من سرت.

وتقع سرت إلى الغرب مباشرة من الهلال النفطي الليبي، وهو قطاع من الساحل تقع فيه عدة موانئ لتصدير النفط يسيطر الجيش الوطني الليبي عليها، كما تتمتع بموقع استراتيجي على طرق إمداد بين شرق وغرب وجنوب ليبيا.

ويأتي تقدم الجيش الوطني الليبي في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال عسكريين وخبراء لدعم حكومة الوفاق الوطني.

أخبار ذات صلة

تونس تضبط أسلحة تركية مهرّبة من ليبيا

تونس تضبط أسلحة تركية مهرّبة من ليبيا

محلل عراقي: إيران قتلت عراقيين وليس أمريكيين وعلينا أن نشتكيها لمجلس الأمن

محلل عراقي: إيران قتلت عراقيين وليس أمريكيين وعلينا أن نشتكيها لمجلس الأمن

الإمارات تراقب الموقف في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد

الإمارات تراقب الموقف في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد

بن علوي: لا مجال لوساطة عُمانية حالياً لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

بن علوي: لا مجال لوساطة عُمانية حالياً لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

الأمم المتحدة: إبقاء لبنان بدون حكومة عمل غير مسؤول بضوء الوضع بالمنطقة

الأمم المتحدة: إبقاء لبنان بدون حكومة عمل غير مسؤول بضوء الوضع بالمنطقة

باحث مصري لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: القاهرة أوقفت الليلة الماضية حربًا أمريكية إيرانية

باحث مصري لـ"دنيا الوطن": القاهرة أوقفت الليلة الماضية حربًا أمريكية إيرانية

عطل يصيب (كونا) بعد نشر تغريدات وزير الدفاع بشأن الانسحاب الأمريكي من الكويت

عطل يصيب (كونا) بعد نشر تغريدات وزير الدفاع بشأن الانسحاب الأمريكي من الكويت

رئيس الوزراء العراقي يُعلّق على الاستهداف الإيراني للقواعد الأمريكية في بلاده

رئيس الوزراء العراقي يُعلّق على الاستهداف الإيراني للقواعد الأمريكية في بلاده

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الهباش: تصريحات &#34; فريدمان &#34; وقحة ومستفزة وتزوير فاضح للتاريخ

الهباش: تصريحات " فريدمان " وقحة ومستفزة وتزوير فاضح للتاريخ

مؤسسة التمكين الاقتصادي توقع اتفاقيات لتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة

مؤسسة التمكين الاقتصادي توقع اتفاقيات لتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة

هيئة الأسرى: 222 شهيداً فلسطينياً سقطوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967

هيئة الأسرى: 222 شهيداً فلسطينياً سقطوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967

اشتية: الاحتلال غيّر طبيعة شبكة الطرق لخدمة مستوطنيه وسنكسر الأمر الواقع

اشتية: الاحتلال غيّر طبيعة شبكة الطرق لخدمة مستوطنيه وسنكسر الأمر الواقع

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد 162 من الجريدة الرسمية لفلسطين &#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد 162 من الجريدة الرسمية لفلسطين "الوقائع الفلسطينية"

الخارجية: تصريحات فريدمان وبينت تعكس الطبيعة الاستعمارية التهويدية لـ(صفقة القرن)

الخارجية: تصريحات فريدمان وبينت تعكس الطبيعة الاستعمارية التهويدية لـ(صفقة القرن)

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة التعاون ببرامج تدريب الشباب على البرمجة والترميز

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة التعاون ببرامج تدريب الشباب على البرمجة والترميز

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سفير جمهورية سنغافورة

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سفير جمهورية سنغافورة

منوعات

هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: &#34;فبركات&#34; بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: "فبركات" بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

ابن راغب علامة يكشف صورة عفوية لهما من كواليسThe Voice... هكذا يهتم به

ابن راغب علامة يكشف صورة عفوية لهما من كواليسThe Voice... هكذا يهتم به

شاهد: مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف

شاهد: مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف

(صور).. زينة عاشور بمنزل عمرو دياب بمصر ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى

(صور).. زينة عاشور بمنزل عمرو دياب بمصر ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى

سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه.. والجمهور منقسم

سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه.. والجمهور منقسم

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

عربي

أردوغان وبوتين يدعوان لوقف النار في ليبيا اعتباراً من الأحد

أردوغان وبوتين يدعوان لوقف النار في ليبيا اعتباراً من الأحد

تونس تضبط أسلحة تركية مهرّبة من ليبيا

تونس تضبط أسلحة تركية مهرّبة من ليبيا

الإمارات تراقب الموقف في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد

الإمارات تراقب الموقف في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد

بن علوي: لا مجال لوساطة عُمانية حالياً لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

بن علوي: لا مجال لوساطة عُمانية حالياً لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران