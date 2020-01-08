شاهد: ترامب لإيران: صواريخنا كبيرة وسريعة ومميتة





وأضاف الرئيس الأمريكي" أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين، لم تسجل أي خسائر بالأرواح، جراء الهجوم الإيراني".



وأكد أن الجيش الأميركي قضى على قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، مضيفاً "سليماني مسؤول عن مقتل وجرح الآلاف من جنودنا، وهو من أدار الهجوم الأخير الذي أدى لمقتل أمريكي بالعراق، ودبر الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد".



وادعى أن إيران مولت الإرهاب من خلال الأموال التي حصلت عليها من خلال الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن خطة العمل الشاملة ينتهي مفعولها في المستقبل القريب، وهو ما سيعطي إيران فرصة لمحاولة إنتاج سلاح نووي، ولكن أمريكا لن تسمح لهم بذلك



وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد استخدام قدراتها العسكرية، فقوتنا الاقتصادية هي أفضل رادع.



وأردف: أصبحنا مستقلين في مجال النفط، ولن نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط، وسنفرض مزيداً من العقوبات الاقتصادية على إيران، حتى تعدل من سلوكها.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أمريكية.



وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، إثر اغتيال الولايات المتحدة لسليماني، والقيادي في مليشيات الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، يوم الجمعة الماضي.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول تعليق على القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، أنه لم يصب أي أميركي بأذى في الهجمات الإيرانية.وهدد ترامب إيران في مؤتمر صحفي قائلاً: صواريخنا كبيرة وسريعة ومميتة، ولن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.