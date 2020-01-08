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شؤون فلسطينية

مؤسسة التمكين الاقتصادي توقع اتفاقيات لتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة

مؤسسة التمكين الاقتصادي توقع اتفاقيات لتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير التنمية الاجتماعية بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة
الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي د. أحمد مجدلاني ثلاثة اتفاقيات للبدء بتنفيذ مشروع "بادرة" مع مؤسستي ريف وفاتن وجامعة البوليتكنك فلسطين"، بحضور وكيل وزارة التنمية داوود الديك ومدير عام مؤسسة التمكين الاقتصادي باسم دودين
وحضر عن فاتن أنور الجيوسي، والدكتور هاشم براهمة عن ريف للتمويل، والدكتور عماد الخطيب عن جامعة بوليتكنك فلسطين.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع جامعة بوليتكنك لضمان الوصول للشباب والشابات الذين يمتلكون القدرات والمواهب ولتوفير بيئة ممكنة لتصميم مشاريع ريادية تساعد في تمكين الشباب، وجعلهم أصحاب مشاريع إنتاجية ،صناعية، خدماتية ذات مردود اقتصادي عالي، فيما تهدف اتفاقيتي مؤسستي ريف وفاتن الى رفع المستوى المعيشي للفئات المهمشة وتسهيل وصولهم الى الخدمات المالية، لكي يتمكنوا من تطوير وانشاء مشاريع اقتصادية مدرة للدخل وبالتالي يتمكنوا من العيش الكريم.

وقال مجدلاني: "أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال مؤسسة التمكين الاقتصادي وما تقوم به من جهود تعمل بشكل حثيث لحل مشكلة الفقر المتزايدة في فلسطين من خلال تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة ودمجها بعجلة الانتاج، وفقا لنظام ادارة الحالة ومفهوم الفقر متعدد الأبعاد، مؤكداً أن عملية التنمية في فلسطين تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص التمويل والأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة .

كما شجع المؤسسات الانضمام للعمل والمساهمة في تمكين الأسر و زيادة الدور المجتمعي و الوطني في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، عبر التعاونيات و المشاريع الجماعية التعاونية في التمكين الاقتصادي.

والجدير ذكره أن هذه الاتفاقيات *تخدم مشاريع أسر الفقراء والمهمشين اقتصاديا ومحدودي الدخل وصغار المنتجين والناشطين اقتصاديا والموجودين على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، والحرفيين والمهنيين ومحدودي الدخل الذين بحاجة الى تطوير مصدر دخلهم بحيث يصبح لديهم مشروع حرفي مدر للدخل، والشباب الخريجين او على وشك التخرج وعاطلين عن العمل ولديهم افكار ريادية مجدية اقتصادية تمكنهم من انشاء أو تطوير مشاريع اقتصادية ومدرة للدخل.






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