هيئة الأسرى: 222 شهيداً فلسطينياً سقطوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967





رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عشية مناسبة يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف السابع ما يناير كل عام، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 222 شهيدًا، (67) منهم استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي، و(73) أسيرا كان التعذيب سببا في استشهادهم، فيما (75) اسيرا قتلوا عمدا بعد اعتقالهم، و(7)اسرى استشهدوا جراء اصابتهم باعيرة نارية وهم داخل المعتقل، كما أن هناك عشرات الأسرى اللذين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة جراء امراض ورثوها من الاعتقال وظروفه المأساوية: كالأسير الشهيد مراد ابو ساكوت وهايل ابو زيد واشرف ابو ذريع وغيرهم الكثير.ولفتت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه وخلال العام 2019 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية علىقتل خمسة أسرى فلسطينيين، إضافة إلى سجين جنائي سادس، وذلك عبر أدوات التعذيب الممنهجة وسياسات القتل الطبي البطيء التي نفذتها على مدار سنوات بحقهم.وقالت الهيئة، أنه أصبح لافتا خلال العامين الأخيرين أن سلطات الاحتلال تتعمد احتجاز جثامين الأسرى بعد قتلهم كنوع من التعذيب الجماعي والعائلي، ليرتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال إلى أربعة أسرى من بين (52) شهيدًا تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم منذ عام 2015، وأقدم الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات الأسير عزيز عويسات (53 عامًا) وهو من جبل المكبر في القدس واُستشهد عام 2018 نتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرض له على يد قوات "النحشون"، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، و بسام السايح.