ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد 162 من الجريدة الرسمية لفلسطين "الوقائع الفلسطينية"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (162) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (24) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، والقرار بقانون رقم (25) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام، والقرار بقانون رقم (26) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (27) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (28) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، بالإضافة إلى ثمانية قرارات رئاسية.



كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019م، بنظام الهدايا، بالإضافة إلى قرار رقم (3) لسنة 2019م، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وقرار رقم (10) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وأربعة قرارات صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وقراران صادران عن مؤسسة المواصفات والمقاييس – اعتماد مواصفات، وتعليمات رقم (7) لسنة 2019م، بمزاولة مهنة العلاج الوظيفي – صادرة عن وزارة الصحة.



كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن عشرة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.