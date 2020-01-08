نفتالي بينت: هدفنا خلال عقد أن يسكن بالضفة الغربية مليون إسرائيلي

أراضي في الضفة الغربية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت اليوم الأربعاء: إن هدف إسرائيل، خلال عقد أن يسكن في الضفة الغربية مليون مواطن إسرائيلي"، وفق زعمه.



وأضاف في تصريحات له: أنه يجب العمل لفرض السيادة على الضفة الغربية، وفق ما نقلت قناة (الميادين).



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد بعدم إخلاء أي مستوطنة إسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية، في إطار أي خطة سلام، مستقبلية.



وقال نتنياهو "لن أسمح لاقتلاع أي مستوطنات في أي خطة سياسية، إن فكرة التطهير العرقي هذه لن تحدث"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).