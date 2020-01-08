شاهد: وفاة إسرائيلي جراء السيول والفيضانات في نهاريا









ولقي أربعة إسرائيليين أول الأسبوع، مصرعهم جراء السيول العارمة، التي شهدتها إسرائيل، منذ يوم السبت الماضي.









وشهدت المدينة فيضانات عارمة بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حالياً.

رام الله - دنيا الوطنلقي شخص يبلغ من العمر (32 عاماً) اليوم الأربعاء، مصرعه ، إثر غرقه، بسبب السيول في مدينة نهاريا شمال إسرائيل، كما نقل موقع (والا) الإسرائيلي.ووفق موقع (كان حدشوت) فقد شارك الجيش الإسرائيلي بالشاحنات العسكرية في إنقاذ المستوطنين المحاصرين عند الطرقات والمتاجر بفعل الفيضانات في نهاريا.