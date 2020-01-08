اشتية يبحث مع سفير سنغافورة التعاون ببرامج تدريب الشباب على البرمجة والترميز

بحث رئيس الوزراء، د.محمد اشتية مع سفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي دايبي التعاون ببرامج تدريب الشباب على البرمجة والترميز.



واستقبل اشتية، اليوم الأربعاء الضيف في مكتبه برام الله، حيث بحث معه تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التدريب المهني والتقني.



وأشار إلى أهمية دعم سنغافورة لإنشاء جامعة التدريب المهني والتقني، والتي من شأنها أن تساهم في خفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات.



كما أكد رئيس الوزراء ضرورة دعم سنغافورة التدريب في مجال تأسيس الأعمال والمشاريع، وبرمجة الحاسوب والترميز، خاصة في ظل دعوة الحكومة لخريجي الجامعات بإقامة المشاريع والاستثمار على الأراضي الحكومية وأراضي الوقف.



رام الله - دنيا الوطن