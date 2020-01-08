الشرطة توجه تحذيراً للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

تهيب الشرطة بالأخوة المواطنين والسائقين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي وفق تقديرات دائرة الأرصاد الجوية.



وناشدت الشرطة من جهة أخرى الأخوة السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ والقيادة بغيار واطئ، وعدم السير بسرعة عالية، وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات، وعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين بالمركبات والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب تساقط الأمطار، وعدم السير وسط السيول، وتحذر من تدني الرؤيا الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة.



وحذرت الشرطة بعدم الاقتراب من مجرى السيول أو أماكن تجمع المياه، موجهة نداءً للمواطنين بضرورة استخدام التدفئة بصورة امنه واطفائها عند الخلود للنوم واجراء صيانه لشبكة الكهرباء .



وطالبت الشرطة التواصل معها من خلال الاتصال على الرقم المجاني للشرطة 100 في حال التعرض لأي طارئ.