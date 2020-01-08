شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء المنخفص الجوي الذي يضرب البلاد











رام الله - دنيا الوطنرصدت "دنيا الوطن" أجواء المنخفض الجوي المزمع أن يضرب الأراضي الفلسطينية والمنطقة، مساء اليوم.وتجول طاقم "دنيا الوطن" في شوارع مدينة غزة، ورصد أجواء ما قبل وصول المنخفض إلى القطاع.وتتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل، وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 80 كم/ ساعة والبحر مائج.