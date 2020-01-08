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شؤون فلسطينية

ما قصة رفع تكاليف العمرة 40 ديناراً جديدة في غزة؟

ما قصة رفع تكاليف العمرة 40 ديناراً جديدة في غزة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال عوض أبو مدكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في غزة: إنه تقرر زيادة جديدة على تكاليف العمرة بسبب الرسوم الجديدة للتأمين الصحي والعلاج الخاص بالمعتمرين.

وأوضح أبو مدكور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القرار يأتي بناءً على قرار من المملكة العربية السعودية، يتعلق بالتأمين الصحي للمعتمرين، متابعاً: "الـ 40 ديناراً تغطي المصاريف الصحية لهم".

وأوضح أبو مدكور، أن التسعيرة كانت 890 ديناراً، وتم إضافة الـ 40 ديناراً على سعر التأشيرة، لافتاً إلى أن موسم العمرة بغزة يسير بآليات جديدة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، أن موسم العمرة للعام الحالي بكافة ترتيباته، يسير وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة في الجانب المصري، وكافة الأطراف المعنية.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في تشيرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفع تسعيرة العمرة إلى (890) ديناراً أردنياً، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين في قطاع غزة. 

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