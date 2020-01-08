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محلل عراقي: إيران قتلت عراقيين وليس أمريكيين وعلينا أن نشتكيها لمجلس الأمن
قاعدة أمريكية في العراق
خاص دنيا الوطن
أكد الباحث العراقي، إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، أن ما قامت به إيران، بقصف قاعدة أمريكية بمحافظة الأنبار، يمثل انتهاكًا للسيادة العراقية، وينذر بخطوة كبيرة على مستقبل الشرق الأوسط.

وقال الشمري لـ"دنيا الوطن": إنه بغض النظر عن الأهداف التي تم قصفها من قبل إيران، فإنها انتهكت الأراضي العراقية، خصوصًا وأنه يوجد بها عراقيون، وأيضًا القاعدة الأمريكية موجودة بعلم الحكومة العراقية، لذا فهذا كله يعتبر انتهاكاً لسيادة العراق، وأيضًا طهران انتهكت القوانين الدولية بهذا الفعل، الذي وصفه بالخطير.

ودعا الشمري، الحكومة العراقية للذهاب إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، لشكوى إيران، خصوصًا وأن هنالك ضحايا عراقيين سقطوا نتيجة الاستهدافات الإيرانية، لافتًا إلى أن طهران، تتدخل في دول الإقليم، ويجب على الجميع رفض هذه التدخلات، بشكل فوري.

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