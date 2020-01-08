الإمارات تراقب الموقف في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد

وقصفت قوات الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، بالصواريخ، قاعدتي (عين الأسد وأربيل) اللتين تضمان قوات أمريكية، في شمال وغرب العراق.





وأعلن التلفزيون الإيراني، عن أول رد انتقامي على عملية اغتيال قاسم سليماني، بإطلاق عشرات الصواريخ (أرض- أرض)، على قاعدة أمريكية في العراق.