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الإمارات تراقب الموقف في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد

الإمارات تراقب الموقف في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دولة الإمارات، أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد مجدداً أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني، هو الحل الأمثل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، نشرته (وكالة أبناء الإمارات)، اليوم، أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، وكذلك الزائرين لها.

كما أكدت الوزارة، أن كافة الأنشطة في الدولة، وفي جميع قطاعاتها مستمرة، وتسير بشكل اعتيادي.

وقصفت قوات الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، بالصواريخ، قاعدتي (عين الأسد وأربيل) اللتين تضمان قوات أمريكية، في شمال وغرب العراق.

وأعلن التلفزيون الإيراني، عن أول رد انتقامي على عملية اغتيال قاسم سليماني، بإطلاق عشرات الصواريخ (أرض- أرض)، على قاعدة أمريكية في العراق.

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