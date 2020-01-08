دولي

قبرص توافق على استضافة فريق أمريكي مخصص للاستجابة السريعة بالشرق الأوسط

قبرص توافق على استضافة فريق أمريكي مخصص للاستجابة السريعة بالشرق الأوسط
الجيش الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول إن الحكومة القبرصية وافقت على طلب الولايات المتحدة بشأن نشر فريق "استجابة سريعة" مؤقتًا للمساعدة في إجلاء الموظفين من البعثات الدبلوماسية الأميركية في الدول المجاورة إذا لزم الأمر.

وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشيوس، الأربعاء، بأن الفريق سوف يكلف أيضا بإجلاء المدنيين الأميركيين من المنطقة في حال الطوارئ.

يأتي هذا التطور بعد أن أطلقت إيران أكثر من 20 صاروخًا على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأميركية ردا على قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال كوشيوس: إن الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط منحت الإذن في إطار سياستها طويلة الأمد لتقديم المساعدة إلى البعثات ذات الطبيعة الإنسانية بعد طلبات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن قبرص تتمتع بعلاقات ممتازة مع دول شرق البحر المتوسط ودول الشرق الأوسط.

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