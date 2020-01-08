إصابة مستوطن بجراح في رأسه جراء رشقه بالحجارة بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة حزما شمال القدس.
أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة حزما شمال القدس.
وأوضحت (القناة السابعة) الإسرائيلية، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، أن سائق أجره إسرائيلي، أصيب بجراح في رأسه، جراء رشق مركبته بالحجارة في بلدة حزما شمال القدس.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن جراح المستوطن، وصفت بالمتوسطة، بسبب تعرضه للإصابة في الرأس بشكل مباشر، فيما تم نقله للمستشفى؛ لتلقي العلاج.
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