إصابة مستوطن بجراح في رأسه جراء رشقه بالحجارة بالقدس





وأوضحت (القناة السابعة) الإسرائيلية، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، أن سائق أجره إسرائيلي، أصيب بجراح في رأسه، جراء رشق مركبته بالحجارة في بلدة حزما شمال القدس.





وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن جراح المستوطن، وصفت بالمتوسطة، بسبب تعرضه للإصابة في الرأس بشكل مباشر، فيما تم نقله للمستشفى؛ لتلقي العلاج.













رام الله - دنيا الوطنأصيب مستوطن إسرائيلي بجراح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة حزما شمال القدس.