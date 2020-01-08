فرض منع التجول في نهاريا وحيفا

مدينة حيفا

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رام الله - دنيا الوطن

صدرت تعليمات من السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، لسكان مدينتي (نهاريا) و(حيفا) بعدم الخروج من منازلهم بسبب سوء الحالة الجوية التي تمر بها البلاد.



ووفقاً (لكان حدشوت) الإسرائيلي، صدرت تعليمات لسكان مدينة نهاريا بالبقاء في المنازل، بسبب الفيضانات، التي سببتها الأمطار الغزيرة.



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المدينة، تعرضت لسقوط غزير للأمطار منذ ساعات الليل، أدت إلى فيضانات، وغرق عدد من الشوارع، بالإضافة لخسائر مادية فادحة في ممتلكات السكان.