دولي

إسبانيا تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت

إسبانيا تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كارمن كالبو، القائمة بأعمال نائب رئيس وزراء إسبانيا، أن بلادها، نقلت بعضاً من قواتها من العراق لاعتبارات أمنية.

وأضافت كالبو لقناة (أر.تي.بي.إي) أن "الذين كانوا في مواقع أكثر خطورة، غادروا إلى الكويت... لم يبق سوى عدد مخفض هناك".

ويأتي القرار، بعد أن أعلن حلف شمال الأطلسي، أنه سينقل بعضاً من أفراد طاقم التدريب العسكري من العراق، وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، رداً على اغتيال سليماني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

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