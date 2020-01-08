بن علوي: لا مجال لوساطة عُمانية حالياً لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران



وقال بن علوي، وفق تصريحات لـ (الرأي) الكويتية: على هامش مشاركته في منتدى حوار طهران أمس، "لا توجد وساطة عمانية بين أميركا وإيران، عقـب حادث اغتيال قاسم سليماني، وأعتقد أنه لا مجال لها في الوقت الحالي"، مضيفاً: "لدينا علاقاتنا المهمة مع الطرفين ونسمع منهم، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبّر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات".



ورداً على سؤال عن الجهود العمانية لإيجاد حل في اليمن، قال بن علوي "ليس هناك مساعٍ عُمانية أو وساطة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في شأن الحرب، وكل ما يتعلق بهذا الملف لدى الأمم المتحدة".

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي، أنه لا مجال لوساطة عمانية حالياً لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما دافعت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث عن قرار بلادها، استهداف قائد (فيلق القدس) الإيراني قاسم سليماني، مؤكدة أنه مسؤول عن مقتل 600 أميركي في العراق.