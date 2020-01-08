حركة حماس تصدر بياناً بشأن اعتداءات الاحتلال في "باب الرحمة"

مصلى باب الرحمة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، تعقيبًا على اعتداءات الاحتلال على المرابطين في باب الرحمة بالمسجد الأقصى.



وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من هجمته المركزة على المسجد الأقصى المبارك وخاصة باب الرحمة، محاولًا إعادة إغلاقه، وتخويف المرابطين والمرابطات بالضرب الوحشي والاعتقال والإبعاد والتهديد.



وتابعت: كما يواصل المستوطنون اقتحاماتهم المستمرة للأقصى، وما يرافق ذلك من اعتداء على المصلين واعتقال بعضهم من قبل قوات الاحتلال، وعليه فإن الحركة تحذر من تبعات هذه الخطوات الإسرائيلية الخطيرة، وتؤكد على التالي:



وأكدت على أن وحشية الاحتلال في الاعتداء على المرابطات في باب الرحمة لن توقف مسيرة الرباط في المسجد الأقصى، وسيظل أهل القدس برجالها ونسائها وشبابها يواصلون دفاعهم عن قدسية مسجدنا المبارك.



وشددت حركة حماس على أن محاولة الضغط لإغلاق باب الرحمة من جديد، ستفشل بفضل رباط أبناء شعبنا الذين فتحوه رغمًا عن إرادة الاحتلال الذي كانت مخططاته الخبيثة تريد السيطرة عليه واقتطاعه من الأقصى المبارك.



وقالت: يتزامن العدوان الصهيوني على باب الرحمة مع قيام بلدية الاحتلال بعمليات ترميم للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، متجاوزة دور الأوقاف الإسلامية صاحبة الولاية على المسجد.



ودعت الحركة أبناء شعبنا البطل إلى صلاة حاشدة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة، رفضًا لعدوان الاحتلال، ومحاولته فرض السيادة على الحرم القدسي.