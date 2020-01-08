الأمم المتحدة: إبقاء لبنان بدون حكومة عمل غير مسؤول بضوء الوضع بالمنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: إن إبقاء لبنان بدون حكومة عمل "غير مسؤول" في ضوء التطورات في البلد والمنطقة.



وقال يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على (تويتر): "إبقاء لبنان بدون حكومة، تتسم بالكفاءة والمصداقية، عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلد والمنطقة، وأحث الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير"، وفق ما نقلته (رويترز).



ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية خانقة، لا سيما بعد استقالة سعد الحريري، من منصب رئيس الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط احتجاجات على النخبة السياسية، بسبب انتشار الفساد.