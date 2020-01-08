"الديمقراطية" تدعو لأوسع تضامن مع العيساوية لإحباط مشروع هدم المنازل

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من مخاطر ما تخطط له سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لهدم عشرات المنازل ودور السكن في بلدة العيسوية، بذريعة البناء بدون ترخيص.



وقالت الجبهة: إن سلطات الاحتلال، اقتحمت صباح اليوم بلدة العيسوية، ووزعت عشرات الإخطارات على حوالي خمسين منزلاً، بعضها في مبانٍ ذات طوابق، تنذرها بقرار هدمها خلال الأيام المقبلة، بذريعة أنها بنيت دون ترخيص، علماً أن بلدية الاحتلال تمتنع عن منح التراخيص للسكان، رغم الازدحام الذي تشهده البلدة.



وأضافت الجبهة، أن ما تخطط له سلطات الاحتلال يتجاوز في حدوده، قضية مباني غير مرخصة، بل يندرج في إطار مخطط كامل لإحباط انتفاضة العيسوية، وتركيع سكانها، وتهجيرهم، وتفريغ المنطقة من سكانها، وزيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من العيش في دورهم ومنازلهم.



ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار، وعموم مكونات الحركة الوطنية من فصائل وشخصيات، إلى اعتبار قضية العيسوية، والدفاع عنها، في مقدمة الاهتمامات، بما في ذلك الاعتصام في قلب البلدة، وخوض معركة الدفاع عنها، على غرار معركة الدفاع عن (الخان الأحمر).