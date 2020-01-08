"كهرباء القدس" تُصادق على قرار منح الشركة تسهيلات بنكية لسد عجزها المالي

وأضاف: "أن اجتماع اليوم يأتي بناء على توجهات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، الذي دعا إلى اجتماع مع كافة البنوك العاملة في فلسطين؛ لتبني فكرة شراء دين شركة كهرباء محافظة القدس لدى الشركة الإسرائيلية، مقابل مستحقات الشركة لدى وزارة المالية الفلسطينية بنسبة 6% متناقص، حيث إنها ستقوم نيابة عن الحكومة بتقديم مبالغ منتظمة بشكل شهري إلى البنوك، وهذا سينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة، خاصة وأن إسرائيل كانت تحصل على ما نسبته 9% من الفوائد التي تفرض على ديون الشركة".وثمن العمري الدور الريادي والداعم للرئيس محمود عباس، وجهود د. اشتيه في حرصه المزدوج في حل الأزمة المالية لشركة كهرباء القدس ومتابعته الحثيثة لهذا الملف المهم، وذلك عبر تضافر كافة أركان الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة، ووزارة شؤون القدس، ووزارة المالية، وسلطة النقد الفلسطينية، وتجمع البنوك الوطنية والعربية، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة التنفيذية واللجنة الوطنية، في الحفاظ على استمرارية عمل الشركة وتقديمها الخدمات الكهربائية للمواطنين، مؤكداً على أهمية استمرار تضافر الجهود من كافة الأطراف لتنفيذ الاتفاق وحل الإشكاليات الأخرى بجهود القضاء والأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة السرقات وملاحقة المتخلفين عن تسديد الفواتير الشهرية، بما يخفف أعباء الفاتورة للشركة.وأكد العمري خلال اجتماع الهيئة العامة لكهرباء القدس على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة البديلة والتوجه إلى هذا القطاع الحيوي، لا سيما وأن كهرباء القدس ممنوعة من انتاج الكهرباء، موضحاً أنه في ظل هذا المنع نحن بحاجة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية لتحقيق الأمن الكهربائي للمواطن وتعويض نقص الطاقة في ظل الهيمنة الإسرائيلية على هذا القطاع، للوصول إلى قطاع طاقي مستقل.وأشاد العمري بالمساهمين الذين صوتوا لصالح قرار شراء البنوك الوطنية والعربية ديون الشركة؛ للحفاظ على الشركة ومساهميها ومشتركيها، ووقوفهم إلى جانبها في ظل أزمتها مع شركة كهرباء إسرائيل، لقطع دابر الطريق لكل من يترصد للشركة والاستيلاء عليها.وفي ختام كلمته، توجه العمري بالشكر للسادة في مجلس الإدارة، وكافة الموظفين من مهندسين وفنيين وإداريين، ونقابة العاملين لصدق انتمائهم للارتقاء بالشركة والحفاظ على مقدراتها وديمومتها، من أجل تقديم خدمات مميزة ومتطورة لجمهور المشتركين.