مستوطنون يقطعون 50 شجرة زيتون جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم عدد من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على قطع 50 شجرة زيتون في قرية الساوية، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية): إن مستوطني (رحاليم) المقامة على أراضي قريتي الساوية ويتما على بعد 20 كيلومتراً جنوب المحافظة، قطعوا هذا العدد من الأشجار في منطقة الواد، والتي تعود ملكيتها للمواطن، حمد محمود حاكمة.



وأكد دغلس، أن المستوطنين، قطعوا ودمروا قرابة 750 شجرة زيتون، كما حرم الاحتلال أهالي القرية من قطاف ثمار أكثر من 2000 شجرة خلال عام 2019.