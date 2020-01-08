مقارنة بين الجيشين الأمريكي والإيراني.. لمن الغلبة بالحرب المقبلة؟

تلوح في الأفق تداعيات مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة التي تمتلك أقوى جيش في العالم، وإيران التي تحتل المرتبة الـ 14 عالمياً.





وعلى الرغم من ذلك، فإن أي مواجهة بين الجيشين، ستكون كارثية، وفيما يلي مقارنة بين الجيشين الأمريكي والإيراني:





القوة العسكرية





يبلغ عدد عناصر الجيش الأمريكي 2.1 مليون جندي، منهم 860 ألفاً بقوات الاحتياط، فيما يبلغ عدد عناصر الجيش الإيراني 873 ألف جندي، بينهم 350 ألفاً بقوات الاحتياط.





الميزانية والقدرات الجوية





وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية 716 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار ميزانية الجيش الإيراني، فيما تمتلك القوات الجوية الأمريكية أكثر من 13 ألف طائرة حربية، بينها 2300 مقاتلة و2800 طائرة هجومية، وأكثر من 1100 طائرة نقل عسكري، و104 طائرات تدريب، إضافة إلى 5700 مروحية، بينها 970 مروحية هجومية، بينما يوجد في الجيش الإيراني 509 طائرات حربية، بينها 142 مقاتلة، و165 طائرة هجومية، و89 طائرة نقل عسكري، و104 طائرات تدريب، و126 مروحية، بينها 12 مروحية هجومية.



العتاد العسكري



ويضم عتاد الجيش الأمريكي للقوات البرية، أكثر من 6200 دبابة، و39 ألف مدرعة، وأكثر من 990 مدفع ذاتي الحركة، و864 مدفعاً ميدانياً، وأكثر من 1000 راجمة صواريخ، وفي المقابل تمتلك إيران أكثر من 1600 دبابة، و2345 مدرعة، و570 مدفع ذاتي الحركة، وأكثر من 2100 مدفع ميداني، إضافة إلى 1900 راجمة صواريخ.



الأسطول البحري



ويتكون الأسطول الأمريكي من 415 سفينة حربية، بينها 24 حاملة طائرات، و68 غواصة، و22 فرقاطة، و68 مدمرة، و15 كورفيت، و13 سفينة دورية، و11 كاسحة ألغام، بينما يتكون الأسطول الإيراني من 398 سفينة حربية، بينها 34 غواصة، و6 فرقاطات، و3 كورفيتات، و88 سفينة دورية، و3 كاسحات ألغام.





القوة النووية



تعد القوة النووية العامل الفاصل في ميزان القوى بين الدول، ويُعتقد أن الولايات المتحدة، تمتلك 4000 سلاح نووي.

رام الله - دنيا الوطن