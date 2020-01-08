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شؤون فلسطينية

شاهد: كتائب أبو علي مصطفى تُهدد الاحتلال بصاروخ "وديع البرق"

شاهد: كتائب أبو علي مصطفى تُهدد الاحتلال بصاروخ "وديع البرق"
صاروخ "وديع البرق"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، اليوم الأربعاء، فيديو يرصد صاروخ (وديع البرق) في رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي، أرفقتها بتهديد "أسرانا خط أحمر، فلا تختبروا صبرنا".

 

ويعيش أحمد عمران زهران، ظروفاً صحية قاهرة للغاية، بسجون الاحتلال الإسرائيلي، وينقل إلى المستشفى خارج سجن (الرملة) الذى يقبع فيه ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، نتيجة تراجع وضعه الصحي بشكل كبير، في ظل مماطلة الاحتلال بالاستجابة لمطلبه الوحيد، بتحديد سقف لاعتقاله الإداري المفتوح.

والأسير زهران، أسير سابق كان أمضى (15 عاماً)، في سجون الاحتلال على عدة اعتقالات، وأعيد اعتقاله في آذار/ مارس الماضي، وصدر بحقه قرار إدارى، وحين التجديد له لمرة ثانية خاض إضراباً عن الطعام، استمر38 يوماً، وعلقه بعد التوصل لاتفاق بإطلاق سراحه في تشرين الأول/ أكتوبر، الَّا أن الاحتلال لم يفِ بوعوده، وجدد له الإداري للمرة الثالثة، ما دفعه لخوض إضراب للمرة الثانية، خلال هذا الاعتقال.

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