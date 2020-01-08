شؤون فلسطينية

تفاصيل الملفات التي ستناقشها مركزية فتح مساء اليوم

تفاصيل الملفات التي ستناقشها مركزية فتح مساء اليوم
اللجنة المركزية لحركة فتح
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
كشفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، تفاصيل الملفات التي سيجري مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المركزية للحركة، مساء اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله.

وقال سلامة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الوضع الفلسطيني يضج بالكثير من القضايا التي يجب نقاشها، منها التصعيد الإسرائيلي، وإجراءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل زاوية، وتحديداً في القدس، في ظل محاولات تكريس واقع التقسيم المكاني والزماني بالمسجد الأقصى.

وأوضحت، أن الاجتماع سيناقش آليات مساءلة إسرائيل والحراك الشعبي والجماهيري والواسع، الذي يجب أن تنخرط فيه كل القوى السياسية، متابعةً: "لدينا الانتماء والثقة لمواجهة هذه العنجهية والإجراءات الاحتلالية، وتصعيد حالة الحراك الشعبي والجماهيري؛ لتكون حاضنة للدفاع عن الحقوق، وألا يبقى شعبنا لوحده بشكل أو بآخر". 

وأضافت سلامة: "سنناقش توحيد جهودنا الخاصة ببيتنا الفلسطيني، وأين وصلنا في ملف الانتخابات، الذي يحاول أن يعطلها الاحتلال، برفض إجرائها بمدينة القدس، حيث نضغط مع دول العالم، والاتحاد الأوروبي؛ لضمان إجرائها". 

وتابعت: "الانتخابات تأتي في صميم توجهنا لإعادة توحيد صفوفنا واللحمة الوطنية عبر صندوق الاقتراع، وأن يكون الكل شريكاً بمؤسسة واحدة وبرنامج واحد والانتخابات لتحقيق الشراكة، وبالتأكيد سنذهب لحالة المصالحة، وهناك خطوات عديدة لفهم دورنا الوطني والنضالي، ودورنا لإعادة اللحمة الوطنية. 

واستكملت سلامة: "محور نقاشنا، سيكون التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وسرقة أموال المقاصة"، مشيرةً إلى أن ملفات قطاع غزة حاضرة دائماً، وفي كل الاجتماعات الفتحاوية.

وأضافت سلامة: "هناك لجنة مختصة في إطار اللجنة المركزية، قدمت العديد من توصياتها بشأن غزة، وتتابع الأمر، وقد وضعت رؤى لقضايا غزة، ولسنا بمعزل عن أهلنا بقطاع غزة، ورسالة جماهير غزة الأخيرة، كانت أكبر من القضايا الحقوقية، وتأكيداً أن أهلنا في غزة، ينتصرون لمسيرتهم الوطنية، وقرارهم الوطني المستقل".

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