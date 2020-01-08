مجدلاني: انضمامنا للمعاهدات والمواثيق الدولية يأتي انطلاقاً من قناعتنا بالاتفاقيات

قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن انضمام فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، يأتي انطلاقاً من قناعتها بسمو هذه الاتفاقيات.



والتقى مجدلاني، اليوم، في مكتبه، الفريق الوطني لمتابعة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك في إطار الاستعدادات لمناقشة تقرير دولة فلسطين، المتعلق بالتزامات دولة فلسطين، بموجب الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في جنيف في أواخر الشهر الجاري.



وأكد مجدلاني على أن انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، لا يأتي فقط من منطلق تعزيز مكانة فلسطين الدولية، بل انطلاقاً من قناعتها بسمو هذه الاتفاقيات على القوانين الوطنية، وأن دولة فلسطين، ستمضي قدماً في تطبيقها وتحقيق متطلباتها التشريعية والمؤسسية، وتطويرها لإنتاج قوانين معاصرة تلبي حقوق واحتياجات الشعب الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين الدولية.









رام الله - دنيا الوطن