باحث مصري لـ"دنيا الوطن": القاهرة أوقفت الليلة الماضية حربًا أمريكية إيرانية

مناورة عسكرية للجيش الإيراني

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خاص دنيا الوطن

أكد الباحث المتخصص في الشؤون الشرق الأوسط، عبد الرحيم الليثي، أن جمهورية مصر العربية، ومن خلال تأثيرها وقوتها في المنطقة، ضغطت على الأطراف؛ لمنع تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط.



وقال الليثي لـ"دنيا الوطن": إن الساعات الماضية، أجرت الخارجية المصرية، عدة محادثات دولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة؛ لمحاولة الضغط على الجانبين، وعدم انزلاق الأحداث إلى شكل أكثر خطورة لأن الدول العربية، هي من ستتضرر جراء ذلك، خصوصًا وأن المواجهات الأخيرة كانت على أرض عربية هي العراق.



وأضاف: "يمكن القول: إن مصر أوقفت حربًا كانت قريبة، خلال الليلة الماضية، وهي الآن تعمل مع دول إقليمية، وكذلك دولة أوربية كبيرة، لإنهاء هذا الوضع"، موضحًا أن التحركات المصرية، لم تكن فقط خلال ساعات، وإنما منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.



وأشار الليثي إلى أن اليوم، ستعقد القاهرة عدة محادثات، لإبعاد فكرة الحرب عن الطرفين الأمريكي والإيراني، مُعربًا عن أمله بأن تثمر هذه الجهود للتوصل إلى حل، وإجلاس الطرفين على طاولة واحدة.