شاهد: إيران ترفض تسليم صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود لشركة بوينغ









ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول بالطيران المدني قوله: إن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة، لم يعلن حالة طوارئ، وأن الطائرة لم تتصل ببرج المراقبة الجوية، فيما علقت الخطوط الجوية الأوكرانية، رحلاتها إلى طهران، لأجل غير مسمى، اعتباراً من بعد غد.





وبحسب الصحيفة، فإن الحادث وقع بعد إطلاق طهران لعدة صواريخ باليستية، استهدفت بهما قاعدتين أميركيتين بالعراق، وسط ترجيحات بأن تكون الطائرة، قد أصابها صاروخ بالخطأ.ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول بالطيران المدني قوله: إن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة، لم يعلن حالة طوارئ، وأن الطائرة لم تتصل ببرج المراقبة الجوية، فيما علقت الخطوط الجوية الأوكرانية، رحلاتها إلى طهران، لأجل غير مسمى، اعتباراً من بعد غد.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.ونقلت وكالة (مهر) شبه الرسمية للأنباء عن رئيس الهيئة، علي عابد زادة، قوله: إنه لم يتحدد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق، حتى يتم تحليل بياناته.وأعلن التلفزيون الإيراني في وقت سابق اليوم، مقتل 176 راكباً، هم كل من كانوا على متن طائرة الركاب الأوكرانية، التي تحطمت في إيران، صباح اليوم الأربعاء، وسط ترجيحات متزايدة بتعرضها لانفجار، فيما أعلنت السلطات الإيرانية العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة.وحددت كييف أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 82 إيرانياً و63 كندياً وثلاثة بريطانيين وثلاثة من ألمانيا وأربعة من أفغانستان و10 من السويد وإثنان من أوكرانيا، إضافة إلى الطاقم المكون من تسعة أوكرانيين، فيما قالت الخطوط الأوكرانية: "الطائرة التي تحطمت في طهران جديدة، وتم فحصها قبل يومين".وقالت السفارة الأوكرانية في إيران: إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلاً حدث في المحرك، وليس هجوماً بصاروخ أو عملاً إرهابياً، تسبب في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.وكانت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أفادت باشتعال النيران في الطائرة الأوكرانية، وسط ترجيحات بأنها أُسقطت، فيما أفادت بيانات الطائرات، بأن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة، يعني أنها تعرضت لانفجار.