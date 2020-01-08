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عطل يصيب (كونا) بعد نشر تغريدات وزير الدفاع بشأن الانسحاب الأمريكي من الكويت

عطل يصيب (كونا) بعد نشر تغريدات وزير الدفاع بشأن الانسحاب الأمريكي من الكويت
معسكر عريفجان الأمريكي في الكويت
رام الله - دنيا الوطن
حذفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تغريدات لوزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، تلقي بلاده، بشأن رسالة من الولايات المتحدة، بسحب قواتها من الكويت خلال ثلاثة أيام.

وأصاب موقع الوكالة عطل، بعد وقت قليل من نشر تصريحات وزير الدفاع الكويتي.

وكانت (كونا)، نقلت تصريحات وزير الدفاع بأنه: "تلقينا خطابًا رسميًا من قائد معسكر عريفجان، يعلن سحب كلّ القوات الأميركية خلال ثلاثة أيام".

وأضاف: أن قرار الانسحاب الأميركي كان مفاجئاً، و"نحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)".

 وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، نفت "بشكل قاطع" استخدام القواعد العسكرية للبلاد في "شن هجمات ضد أهداف معينة في دولة مجاورة".

وقال بيان هيئة أركان الجيش الكويتي: إن التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك كانت "غير صحيحة".

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