شاهد: لواء العامودي يدعو مقاتليه بالضفة لمواجهة المستوطنين أينما وجدوا





وأضاف أحد عناصر الكتائب في تصريح مصور وصل "دنيا الوطن": "سنعمل جاهدين على تنفيذ ما طلب منا من مهمات بأسرع وقت ممكن، رسالتنا لأهلنا في قطاع غزة، نحن جزء واحد، والاحتلال الإسرائيلي، سيدفع ثمن جرائمه تجاه شعبنا الفلسطيني".





وختم: القصف بالقصف والظلم بالظلم والرعب بالرعب".









رام الله - دنيا الوطندعت كتائب الأقصى (لواء العامودي)، اليوم الأربعاء، مقاتليها وأبناء لواء العامودي بالضفة الغربية، إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كل أماكن تواجدهم.