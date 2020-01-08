شاهد: لواء العامودي يدعو مقاتليه بالضفة لمواجهة المستوطنين أينما وجدوا
رام الله - دنيا الوطن
دعت كتائب الأقصى (لواء العامودي)، اليوم الأربعاء، مقاتليها وأبناء لواء العامودي بالضفة الغربية، إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كل أماكن تواجدهم.
دعت كتائب الأقصى (لواء العامودي)، اليوم الأربعاء، مقاتليها وأبناء لواء العامودي بالضفة الغربية، إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كل أماكن تواجدهم.
وأضاف أحد عناصر الكتائب في تصريح مصور وصل "دنيا الوطن": "سنعمل جاهدين على تنفيذ ما طلب منا من مهمات بأسرع وقت ممكن، رسالتنا لأهلنا في قطاع غزة، نحن جزء واحد، والاحتلال الإسرائيلي، سيدفع ثمن جرائمه تجاه شعبنا الفلسطيني".
وختم: القصف بالقصف والظلم بالظلم والرعب بالرعب".
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