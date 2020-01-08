نتنياهو: الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية





وأشار نتنياهو، إلى أن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية تتطور بسبب قوتنا، وليس بسبب انسحابات، وفق تعبيره.



















وشدّد في كلمة ألقاها اليوم في القدس المحتلة، على أن الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، ستبقى تحت سيطرة إسرائيلية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).