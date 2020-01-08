نتنياهو: الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: إنه لن يسمح بإخلاء ولو مستوطنة واحدة في إطار خطة سياسية، على حد زعمه.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: إنه لن يسمح بإخلاء ولو مستوطنة واحدة في إطار خطة سياسية، على حد زعمه.
وشدّد في كلمة ألقاها اليوم في القدس المحتلة، على أن الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، ستبقى تحت سيطرة إسرائيلية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وأشار نتنياهو، إلى أن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية تتطور بسبب قوتنا، وليس بسبب انسحابات، وفق تعبيره.
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