عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت بالأمس عشرة مرابطين في المسجد الأقصى، بينهم فتاتان وسيدة، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وأُفرج عنهم صباح اليوم، بشروط تمثلت بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة (15) يوماً، وكفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.