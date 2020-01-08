إسرائيل: الشرق الأوسط أكثر أماناً بدون سليماني وسنُواجه كل تهديد



ونوه إلى أن إيران لا تستطيع أن تهدد إسرائيل، وتتصرف ضدها، وإذا حدث ذلك، فستتلقى الرد المناسب.



وقال:"في هذا اليوم، نشد على أيدي صديقنا العظيم الولايات المتحدة، وندعمه ونقف إلى جانبه في الحرب ضد الإرهاب الإيراني".



وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لمنع اغتيال سليماني، الذي كان المروج الأول للإرهاب في المنطقة والعالم"، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق، والتهديدات الإيرانية لإسرائيل في أعقاب اغتيال قاسم سليماني.وادعى وفق (القناة 7) الإسرائيلية، أنه بدون سليماني، سيكون الشرق الأوسط، مكانًا أكثر أمانًا، متابعاً: "لقد حرصت إسرائيل دائمًا على اتخاذ القرارات اللازمة بمفردها، والعمل بمفردها ضد كل تهديد محتمل، وكذلك الحال هذه المرة".