رئيس الوزراء العراقي يُعلّق على الاستهداف الإيراني للقواعد الأمريكية في بلاده

قصف قواعد أمريكية من قبل إيران

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي: إن إيران أبلغت بغداد بعملية استهداف القواعد الأمريكية، قبل تنفيذها.



وأضاف عبد المهدي: أن طهران "أبلغتنا أن الضربات ستقتصر على مواقع للجيش الأميركي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء.



وتابع: أن إيران ذكرت، أن الضربة ستقتصر على أماكن الجيش الأميركي بالعراق، دون تحديد مواقعها، مشيراً إلى أن الأزمة الخطيرة بين الولايات المتحدة وإيران، تهدد المنطقة والعالم، بحرب مدمرة.



وشدّد رئيس الوزراء العراقي، على أن بغداد يرفض أي انتهاك لسيادته، أو الاعتداء على أراضيه.



وقصفت قوات الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، بالصواريخ، قاعدتي (عين الأسد وأربيل) اللتين تضمان قوات أمريكية، في شمال وغرب العراق.



وأعلن التلفزيون الإيراني، عن أول رد انتقامي على عملية اغتيال قاسم سليماني، بإطلاق عشرات صواريخ (أرض- أرض)، على قاعدة أمريكية في العراق.