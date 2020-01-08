هل ستتساقط الثلوج على الأراضي الفلسطينية خلال المنخفض الحالي؟

الثلوج في باحات المسجد الأقصى

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خاص دنيا الوطن- ولاء البرعي

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن المنخفض الجوي الحالي، الذي يضرب الأراضي الفلسطينية، محمل بالأمطار الغزيرة، ومصحوب ببرودة شديد، ولكنه لن يكون محملًا بالثلوج.



وقال العلامي لـ"دنيا الوطن": إن "فلسطين تتأثر بالمنخفض الجوي الحالي، الذي يمتاز بشدة برودته، وهو من أصل قطبي، وهذه البرودة في المنخفض غير كافية لتساقط الثلوج على جدار القدس أو الضفة الغربية.



وأوضح أن تأثير المنخفض، سيكون على شكل هطول الأمطار، وربما في أحسن الأحوال، تكون محملة بثلوج خفيفة، ولا يمكن تسميتها بثلوج واضحة، حيث يبدأ تأثيره في ساعات مساء اليوم وحتى يوم الجمعة ليلاً.



ولفت العلامي، إلى أنه سيطرأ انخفاض، واضح على درجات الحرارة، وتكون أقل من معدلاتها العامة، من 5 إلى 6 درجات مئوية، وهبوب لرياح نشطة وقوية أحياناً على فترات.