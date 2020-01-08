أبو كرش: فعاليات لموظفي السلطة بغزة حال استمرت خصومات الرواتب

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خاص دنيا الوطن

دعا الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، نقابة الموظفين، والمكاتب الحركية، ومسؤولي قطاعات الموظفين والمتقاعدين؛ لعقد اجتماع طارئ، يهدف من خلاله لإطلاق فعاليات ضاغطة لإنهاء أزمات الموظفين بغزة؛ حال استمرت الرواتب تُصرف بهذا الشكل، 1500 شيكل للتفريغات، و75% للموظفين.



وقال أبو كرش خلال حديثه لـ "استديو الوطن"، عبر تلفزيون "دنيا الوطن": إن الفعاليات، ستشمل كافة القطاعات من موظفي تفريغات 2005، والمتقاعدين ماليًا، ومن طالهم التقاعد المبكر، وكذلك المقطوعة رواتبهم، والمستحقات السابقة للمدنيين والعسكريين، إضافة للأسرى والمحررين.



وأوضح أنه في حال لم يتم الايفاء بحقوق الموظفين، ستبدأ هذه الفعاليات بالتتابع، وستكون شاملة، ومتزامنة في محافظات القطاع، وفعلياً ستظهر عقب صدور رواتب شهر كانون الثاني/ يناير 2020.



وقال أبو كرش: إن رواتب الموظفين، يجب عدم ربطها بموضوع المقاصة، مؤكدًا أن الرواتب، تأتي كمنح من الاتحاد الأوروبي، والدول المانحة، وليس من رواتب المقاصة، ولكن ما يحدث هو فعليًا تمييز بحق موظفي غزة، وهذا عكس ما يقوله رئيس الوزراء وحكومته.



وأشار إلى أنهم تواصلوا مع أحد الوزراء، وقال لهم إن أزمات قطاع غزة، كانت بسبب الحكومة السابقة، معتبرًا ذلك تهربًا من المسؤولية القانونية والحكومية.