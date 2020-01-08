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طالع: آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع: آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الخميس
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: إن السفر للحافلات، الأولى والثانية والثالثة من كشف (2020/1)، مشيرة إلى أهمية التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، وأهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

وطالبت الوزارة بإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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