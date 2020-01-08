(كابينت) يجتمع اليوم لمناقشة ملف التهدئة في القطاع





وقالت (القناة السابعة) الإسرائيلية: إن (كابينت) سيجتمع لمواصلة النقاش، حول التفاهمات مع حماس في قطاع غزة، كما نقل موقع (عكا).





وأوضحت: أن النقاش بدأ الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيله نظرًا لأن ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قد وضع على جدول أعمال الاجتماع الأخير يوم الاثنين.





رام الله - دنيا الوطنيجتمع المجلس الوزراي الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التهدئة مع حركة (حماس) في قطاع غزة.