(كابينت) يجتمع اليوم لمناقشة ملف التهدئة في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
يجتمع المجلس الوزراي الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التهدئة مع حركة (حماس) في قطاع غزة.
يجتمع المجلس الوزراي الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التهدئة مع حركة (حماس) في قطاع غزة.
وقالت (القناة السابعة) الإسرائيلية: إن (كابينت) سيجتمع لمواصلة النقاش، حول التفاهمات مع حماس في قطاع غزة، كما نقل موقع (عكا).
وأوضحت: أن النقاش بدأ الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيله نظرًا لأن ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قد وضع على جدول أعمال الاجتماع الأخير يوم الاثنين.
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