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شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: عام 2019 شهد 760 حالة اعتداءات وجرائم إسرائيلية

نقابة الصحفيين: عام 2019 شهد 760 حالة اعتداءات وجرائم إسرائيلية
اعتقالات لصحفيين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أشار التقرير الصادر عن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن العام 2019 شهد 760 حالة من الانتهاكات والجرائم ضد الصحفيين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من بينهم 206 مصورين و46 صحفية.

وأظهرت الإحصاءات وفق بيانات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الزيادة الحادة في الانتهاكات والجرائم في الربع الأخير من العام، حيث بدا واضحاً استهداف قوات الاحتلال المتعمد للصحفيين.

وبحسب البيانات، فإن الانتهاك الذي حقق أعلى الأرقام كان استهداف المحتوى الإلكتروني للصحفيين الفلسطينيين، حيث تم إغلاق وحجب 250 حساباً، وتبع ذلك منع الصحفيين من التغطية، حيث تم رصد 92 حالة.

ولم تخلُ الانتهاكات والجرائم من استخدام الأسلحة من قبل قوات الاحتلال، حيث تم رصد 78 حالة اختناق بالغاز و62 إصابة بالرصاص المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى 12 إصابة حرجة بالرصاص الحي، كما ظهر تعمد قوات الاحتلال على استهداف أجساد الصحفيين، حيث سجلت 58 حالة إصابة مباشرة بقنابل الصوت أو الغاز.

وفيما اعتُبرت حالة الصحفي معاذ عمارنة، جريمة بشعة، حيث فقد عينه خلال قيامه بعمله، ولكن الحقيقة أن معاذ كان واحداً من أربعة صحفيين، فقدوا أعينهم خلال هذا العام جراء إصابات تعرضوا لها خلال عملهم في العامين 2018 و2019.

وبخلاف الشعار العالمي "الصحافة ليست جريمة" تُصر قوات الاحتلال على التعامل مع الصحفيين كمجرمين، فقد تم رصد 20 حالة اعتقال، وتم تحويل 25 صحفياً للمحاكم، بالإضافة إلى 28 حالة احتجاز و19 استدعاءً للتحقيق.

انتهاكات الاحتلال 2019 الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع المجموع
منع من التغطية 21 13 5 53 92
اعتقال 3 0 7 10 20
تحويل للمحاكم 7 6 11 1 25
حالات اختناق بالغاز 22 20 11 25 78
إصابات بالرصاص  المطاط 14 14 18 17 63
إصابات بالرصاص الحي 4 3 3 2 12
اصابات مباشرة بقنابل الغاز 25 11 7 15 58
اختراق تردد إذاعة 1 0 0 0 1
اعتداء بالضرب 13 10 11 36 70
استدعاء للتحقيق 2 4 4 9 19
ابعاد 1 0 0 0 1
اقتحام منازل صحفيين أو مكاتب إعلامية 7 2 6 2 17
غرامات مالية وكفالات 4 0 3 2 9
حذف حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي 1 69 64 116 250
تهديد 2 1 0 0 3
اغلاق مؤسسات إعلامية 3 0     3
مصادرة وتحطيم معدات 1 0 0   1
احتجاز 2 8 10 9 29
إصابة بسبب غارة 2 0 0 0 2
اقتحام فعالية إعلامية 0 1 0 1 2
منع من السفر 0 1 2 0 3
فرض الإقامة الجبرية 0 0 1 1 2
المجموع 135 163 163 299 760

وقد عمل فريق الرصد التابع لنقابة الصحفيين الفلسطينيين على توثيق الانتهاكات الداخلية، ضد الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وظهر بأن الربع الأول من العام، كان الأكثر عنفاً ضد الصحفيين في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع ظهور حراك "بدنا نعيش" والذي قمع من قبل حماس، وانعكس ذلك بشكل واضح على الصحفيين، فقد سجل الربع الأول 104 انتهاكات من 160 انتهاكاً خلال العام 2019، وقد تضمنت الانتهاكات 43 حالة اعتقال و23 اقتحام لمنازل الصحفيين و22 استدعاءً للتحقيق و20 حالة اعتداء بالضرب والتعذيب.

أما في الضفة الغربية، فقد انخفضت الانتهاكات ضد الصحفيين بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على خلفية وعود من رئيس الحكومة برفع مستوى الحريات الصحفية، إلا أن قرار المحكمة بحجب 59 موقعاً إلكترونياً، قد رفع معدل الانتهاكات بشكل حاد في الربع الأخير من العام، حيث تم رصد 63 انتهاكاً من أصل 104 خلال العام.

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